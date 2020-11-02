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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi belli oldu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, ilk sınavlarını 12-13 Aralık tarihlerinde olacak.

Güncellenme: 09:47, 02/11/2020
Haberler Eğitim
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi belli oldu

Güz dönemi dönem sonu sınavları ise 16-17 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimi şöyle;

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2020

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı: 8 Ağustos 2021

Foto: Shutterstock

AÖF DERS GEÇME NOTU

AÖF 2019-2020 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavları online olarak gerçekleştirilmişti. Sınavların online olarak gerçekleştirilme kararının alınmasının ardından ders geçme notu değiştirildi ve 35 olmasına karar verildi. Online sınavlar için ara sınavın etkisi %25, final sınavının etkisi ise %75 olacak. Ders ortalaması 35’in altında olursa FF harf notu ile dersten kalınmış olacak.

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