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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’den eğitim gören öğrencilerin yaz okulu sınavları 9 Eylül’de tamamlandı. Sınava katılım gösteren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Üniversitenin internet sitesinde, “Sınav sonuçları yasal olarak en erken sınav bitiminden yani 9 Eylül 2020 tarihinden 3 gün sonra açıklanabilir” ifadesine yer verildi.

09:55 -
Haberler Eğitim
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katıldığı 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili net bir tarih açıklanmadı ancak yasal olarak belirtilen süreye göre yaz okulu sınav sonuçları 14 Eylül Pazartesi açıklanabilir.

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sitesinden giriş yapılarak öğrenilebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI

Foto: SHUTTERSTOCK AÖF online sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yenileme heyecanı başlayacak.

YAZ OKULUNDA MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci Pazartesi sınav
Son güncelleme: 09:59 11.09.2020
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