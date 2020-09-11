Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrencinin katıldığı 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçlarıyla ilgili net bir tarih açıklanmadı ancak yasal olarak belirtilen süreye göre yaz okulu sınav sonuçları 14 Eylül Pazartesi açıklanabilir.

AÖF YAZ OKULU SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim sitesinden giriş yapılarak öğrenilebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇ EKRANI



YAZ OKULUNDA MAZERET SINAVI YAPILACAK MI?

Yaz okuluna kayıt yaptıran ancak her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.