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Adaylık kaldırma sınav sonuçları açıklandı mı? AKS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asil öğretmenliğe geçiş için yapılan Adaylık kaldırma sınavı corona virüsü sebebiyle ertelenmiş ve geçtiğimiz temmuz ayının 26’sında yapılmıştı. Şimdi gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, Adaylık kaldırma sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

13:11 -
Haberler Eğitim
Adaylık kaldırma sınav sonuçları açıklandı mı? AKS sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Pandemi nedeniyle tarihi ertelenen AKS sınavı geçtiğimiz ay yurt genelinde gerçekleştirildi. MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçmesini sağlayan Adaylık kaldırma sınavı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın üzerinde 14 iş günü geçti. Açıklanan tarihlere göre bugün ya da yarın AKS sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

1. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

2. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

3. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

5. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

6. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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