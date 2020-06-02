Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) ücretleri ne zaman yatırılacak? MEB 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) aday öğretmenlere yönelik düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sınav ücreti yatırma işlemleri 11 Haziran 2020 tarihinde başlayacak. 26 Temmuz’da uygulanacak Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacak. İşte 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı takvimi…

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Adaylık Kaldırma Sınavına (AKS) giriş şartlarını taşıyan aday öğretmenler, sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde herhangi bir başvuru alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav ücretleri yatırma işlemi 11-23 Haziran 2020 tarihleri arasında, sınav il tercihi ise 11-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

Sınav (AKS) 26 Temmuz 2020 Pazar Günü Saat: 14.00'te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazandığı hâlde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonra yapılacak olan ilk sınava alınır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.

SINAV ÜCRETİ

– Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak KDV dâhil 120 (yüzyirmi)TL’ yi; MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile “MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 11-23

Haziran 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.

Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de ödeme yapılabilecektir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.) Aday, sınav ücretini kendisine ait T.C. kimlik numarası ile yatırmak ve geçerli bir telefon numarası beyan etmek zorundadır. Aday, sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti ve benzeri gider ödemeyecektir.

– Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır.

– Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, başarılı olamayan ya da herhangi bir nedenle sınavdan çıkarılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

– Sınav için yanlış yatırılan ücret, sınavın tamamlanmasından sonra Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep edilmeksizin yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilecektir