Adaylık Kaldırma sınavı ne zaman? AKS saat kaçta başlayacak?

Corona virüs nedeniyle sekteye uğran sınavlardan biri olan Adaylık Kaldırma sınavı bugün 81 ilde gerçekleştirilecek. AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

AKS NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AKS sınavı, 26 Temmuz 2020 Pazar Günü Saat 14.00'te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak.

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Pazar günü saat 14.00'te başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 120 dakika sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 13.30'da sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunmaları gerekmektedir.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekmektedir