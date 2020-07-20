Adrese dayalı okul sorgulama nasıl yapılır? 2020 adrese dayalı okul sorgu ekranı…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete açılan sayfadan il ve ilçe seçilerek sorgulama yapan kişiler bölgelerindeki okulların listelerine ulaşabiliyorlar. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında okullarda eğitim görecek olan öğrencilerin kayıtları için ikametgah bilgileri esas alınacak.

ADRESE DAYALI OKUL SORGULAMA SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

Aşağıdaki link üzerinden gerekli bilgileri doldurarak e-Okul adrese dayalı lise sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPTIRILIR?

“Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.