ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuruları nasıl yapılacak?

ALES, her yıl ÖSYM tarafından ilkbahar dönemi ve sonbahar dönemi olarak iki defa düzenleniyor. Sınav başvurusu yapacak olan adaylar için ALES başvuru nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz…

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1), 03 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.