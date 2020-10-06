ALES başvuruları ne zaman bitiyor, sınav hangi tarihte?

Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ALES, her yıl ÖSYM tarafından iki defa düzenleniyor. Bu yılın son ALES’i ise 6 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES BAŞVURU SAYFASI

ALES BAŞVURU KILAVUZU



ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.