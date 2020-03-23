ALES başvurularında son gün! ALES ertelendi mi? Başvuru nasıl yapılır?

ALES başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden sisteme giriş yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilecek ve sınav ücreti ödemesiyle başvurular tamamlanacak. ÖSYM’den yapılan açıklamayla ALES tarihi değiştirildi, işte ALES’in yeni tarihi…

ALES NE ZAMAN?

3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. ALES’in sınav tarihi yaklaşınana kadar yeni açıklamalar için takipte kalınması gerekiyor. ÖSYM’nin bu konuda açıklaması şu şekilde…

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES-1 sınavı başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES-2 sınavı başvuru tarihleri: 24 Temmuz-6 Ağustos 2020

ALES-3 sınavı başvuru tarihleri: 9-19 Ekim 2020

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

2020 ALES KILAVUZU

BAŞVURU İŞLEMİ

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-ALES Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri aday başvurularını, resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.