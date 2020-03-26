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ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvurularının geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Başvuruları açıklanan tarihlerde yapamayan yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans mezunları ALES geç başvuru ne zaman merak ediyor. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

15:55 -
Haberler Eğitim
ALES geç başvuru ne zaman? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES 2020 yılı birinci sınavı Mayıs ayında gerçekleştirilecek. 13 Mart – 26 Mart tarihleri arasında yapılan ALES başvurularının sona ermesinin ardından sınava girmek isteyenler geç başvuru tarihini araştırmaya başladı.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yer alan bilgiye göre 2020- ALES/1 geç başvurusu 1 Nisan 2020 olarak açıklandı.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

Geç başvuru ücreti ise 195,00 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ALES NE ZAMAN?

3 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. ALES'in sınav tarihi yaklaşınana kadar yeni açıklamalar için takipte kalınması gerekiyor. ÖSYM'nin bu konuda açıklaması şu şekilde…

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

ALES BAŞVURU TARİHLERİ

ALES-1 sınavı başvuru tarihleri: 13-23 Mart 2020

ALES-2 sınavı başvuru tarihleri: 24 Temmuz-6 Ağustos 2020

ALES-3 sınavı başvuru tarihleri: 9-19 Ekim 2020

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