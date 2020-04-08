ALES ne zaman? 2020 yılı ALES/1 sınavı tarihi…

Corona virüsü nedeniyle ÖSYM bazı sınavların ertelendiğini açıklamıştı. Son güncelleme ile ALES sınavı tarihi bir kez daha değişti. ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav tarihleri merak ediliyor. İşte ALES /1 sınavı ne zaman sorusunun yanıtı…

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’de yapılacak.

GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) : 14 Haziran 2020, saat; 10:15

e-YDS (e-YDS 2020/4 Farsça): 20 Haziran 2020 saat; 13:45

e-YDS (e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca): 21 Haziran saat; 13:45

e-YDS (e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca): 27 Haziran saat:13:45

e-YDS (e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca): 28 Haziran saat; 13:45

e-YDS (e-YDS 2020/8 İngilizce): 4 Temmuz

YKS 1. Oturum TYT: 25 Temmuz saat:10:15

YKS 2. Oturum AYT: 26 Temmuz saat: 10:15

YKS 3. Oturum YDT: 26 Temmuz saat: 15:45

ALES/1: 16 Ağustos 2020 saat: 10:15

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 27 Eylül 2020

2020-EKPSS: 11 Ekim 2020

2020-KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020-KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020