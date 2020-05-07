ALES ne zaman? ALES sınavı ertelendi mi? İşte ALES sınavının yapılacağı tarih…

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM tarafından yapılacak birçok sınavın tarihinde değişiklik olmuştu. Akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin merakla beklediği ALES sınavının tarihi de belli oldu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan ALES sınav tarihi…

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Bu sınava yönelik ilk başvurular 13-23 Mart tarihleri arasında alınmıştı. ALES/1 geç başvuru tarihi olarak 1 Temmuz 2020 belirlendi.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.