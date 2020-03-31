ALES ne zaman? ÖSYM açıkladı ALES’te sınav tarihi değişikliği…

Corona virüsü sınav tarihlerini de ciddi şekilde etkiledi. Son güncelleme ile ALES sınavı tarihi bir kez daha değişti. ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav tarihleri merak ediliyor. İşte ALES /1 sınavı ne zaman sorusunun yanıtı…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’de yapılacak.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ?

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran'a yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 26 Aralık'a gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 27 Eylül'e ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 20 Haziran'da yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 21 Haziran’da olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 11 Ekim'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 7 Ekim’de yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık’a alındı.