ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atama yapılıyor.

ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES sınavının başvuruları 1 ile 12 Ekim tarihleri arasında yapılmıştı.

Sınav giriş belgelerinin açıklamasıyla birlikte adaylar, http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından sınav yerlerini öğrenebilecek

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor..