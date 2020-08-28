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ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lisansüstü eğitimi için gerekli olan ALES'de sonuç bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli oldu. ALES sınav sonuçlarını bekleyen adaylar 9 Eylül tarihinde ALES sonuçlarına kavuşacak...

19:18 -
Haberler Eğitim
ALES sınav sonuçları için geri sayım başladı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava katılım gösteren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM, ALES sonuçlarını 9 Eylül'de açıklayacak. Akademik kariyer yapmak isteyen lisans mezunu öğrencilerinin katılım gösterdiği ALES sınavı 16 Ağustos'ta yapılmıştı.

ALES SINAV SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES sınav sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nasıl açıklanacak?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 9 Eylül 2020’de açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

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