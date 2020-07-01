ALES sınavı geç başvuru tarihi ne zaman? ALES ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda corona virüs salgını nedeniyle sınav tarihi güncellenen ALES ne zaman yapılacak merak ediliyor. ALES 2020 bu yıl ağustos ve aralık ayında iki ayrı oturum halinde düzenlenecek.

ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?

Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15’de yapılacak.

ALES / 1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.