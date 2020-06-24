ALES sınavı ne zaman? ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES 2020 sınavının Mayıs ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi beklenirken, ÖSYM tarafından sınav tarihi değiştirilmişti.
ALES / 1 SINAVI NE ZAMAN?
Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
ALES / 1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ
ALES’e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül tarihinde erişime açılacak.