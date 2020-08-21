ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ALES sonuç tarihi…

Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin katılım gösterdiği ALES sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Geçtiğimiz hafta sonu yurt genelinde yapılan ALES sınavına yüzbinlerce öğrenci katıldı ve şimdi gözler sonuçlarda…

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce açıklanan takvime göre 9 Eylül 2020'de açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunup bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde ediliyor.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülüyor. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanmaktadır.

ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALES CEVAP ANAHTARI EKRANI