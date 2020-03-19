ALES, YDS, EKPSS, MSÜ sınavı ne zaman? KPSS ertelendi mi?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) corona virüsü önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı. Bu tedbirler kapsamında bazı sınavların tarihlerinde değişikliğe gitti.

KPSS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM tarafından tarihinde değişikliğe gidilen 9 sınav arasında KPSS yer almıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde yapılacak sınavlar için şu şekilde açıklama yapıldı;

“Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.”

ALES, MSÜ, EKPSS MSÜ NE ZAMAN? İŞTE ERTELENEN SINAVLARIN TARİHLERİ

* 29 Mart'ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 3 Mayıs'ta yapılacak.

* 4 Nisan'da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan'da yapılması planlanan 2020-YDS/1 17 Mayıs'a ertelendi.

* 18 Nisan'da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 2 Mayıs'ta yapılacak.

* 19 Nisan'da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 16 Mayıs'ta olacak.

* 26 Nisan'da yapılması planlanan 2020 EKPSS 20 Eylül'e alındı.

* 3 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs'ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

* 20 Eylül'de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 16 Ağustos'a ertelendi.