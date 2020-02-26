Altınbaş Üniversitesi 49 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru için gerekli evraklar…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanında; Altınbaş Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak. Başvurular Altınbaş Üniversitesi tarafından, şahsen veya posta yoluyla kabul edileceği duyuruldu. İşte başvuru şartları ve tüm detaylar…

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)

• Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümünde yer alan Altınbaş Üniversitesi Akademik Bilgi Forumunun doldurulması zorunludur.

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği ya da -e devletten alınan diploma belgesi örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• İkametgah Belgesi(-e devletten alınabilir.);

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD'yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için son başvuru tarihi 11.03.2020'dir.