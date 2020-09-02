Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) yeni kayıt işlemleri…

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos tarihinde başlamıştı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruya göre YKS yeni kayıtları aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

AÖF YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “ÖSYS Yeni Kayıt” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

EN AZ LİSE VEYA DENGİ OKUL MEZUNU OLANLAR İÇİN YENİ KAYIT

Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Buna göre; Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almakLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak

gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresinden 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) başvuru işlemleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

AÖF KAYIT DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı kayıt duyurusu şu şekilde;

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 10 Eylül 2020 Perşembe günü sona erecektir.

11 Eylül 2020 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak olup saat 17:00’da sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi http://aof.anadolu.edu.tr

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

11 Eylül 2020 tarihinden sonra çevrimiçi veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. Çevrimiçi başvuru ve kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

31 Ağustos – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 11 Eylül 2020 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 11 Eylül 2020 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından 2019-2020 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 31 Ağustos – 11 Eylül 2020 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıracak adaylar Çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belgeler ile birlikte AÖF Bürosuna başvuracaklardır. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilir.

2020-2021 ÖĞRETİM YILI İLK KEZ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN ÖDEYECEĞİ TUTARLAR



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Kayıt-Kayıt Yenileme ile İlgili Ödemeler

Dönem Öğretim Gideri



Yeni Kayıt;

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen ve yukarıdaki ödeme tablosunda gösterilen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.



Kayıt Yenileme;

Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin

kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.

Dönem Öğrenci Katkı Payı Ödeyecek Olan Öğrenciler

Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (3’üncü yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden program süresi sonunda (5’inci yıldan itibaren) mezun olamayan öğrenciler Dönem Öğrenci Katkı Payı ödeyeceklerdir. Dönem Öğrenci Katkı Payı 11.07.2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre kayıt yaptıracak adaylardan Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarı alınmayacaktır.

Ancak 10.07.2020 tarihli ve 2755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 10-(3) maddesi; “Öğrencinin kayıtlı olduğu sadece bir programın öğrenci katkı payı, Devletçe karşılanır. Birinci öğretim veya açıköğretim kapsamında bir programa kayıtlı iken aynı kapsamda ikinci bir yükseköğretim programına (çift anadal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırılması halinde, ikinci programa ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını (₺38,50) ödeyeceklerdir. ANADOLUYÖS kapsamında kayıt yaptıracak adaylardan, Üniversitemizin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptıracak T.C. uyruklular, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, mavi kartlılar ve Suriye uyruklu adaylar, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyecektir. Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecektir. Yurtdışından kendi imkânlarıyla öğrenim görmek üzere Açıköğretim Sistemiyle öğretim veren Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödeyecektir.