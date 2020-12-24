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Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde güz dönemi sınavları online olarak yapılmıştı. 21 Aralık tarihinde tamamlanan sınavların sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

Güncellenme: 08:44, 24/12/2020
Haberler Eğitim
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

Geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları, sınav tarihinin bittiği haftada erişime açılmıştı. AÖF güz dönemi sınavlarının da bu hafta içinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

“Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.”

AÖF güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2021 tarihinde yine online olarak yapılacak.

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