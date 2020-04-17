Anadolu Üniversitesi’nden AÖF öğrencilerine önemli uyarı! Gelen mesajlara dikkat!

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı, sosyal medya hesabından AÖF öğrencilerini ilgilendiren önemli bir uyarıyı paylştı. Rektör Çomaklı, WhatsApp, Telegram, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan özellikle kapaı gruplar üzerinden sınavlara dair yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığı mesajların geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. İşte Rektör Çomaklı’nın yaptığı paylaşım…

REKTÖR ÇOMAKLI’DAN ÖNEMLİ UYARI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Değerli öğrencilerimiz, Whatsup Telegram gibi iletişim platformlarındaki gruplardan öğrenciler ihbarlar yapmaktalar,lütfen sizler bu tür gruplarda yapılan organize sınav hilelerine kapılmayın,sizin geleceğiniz 25 puandan daha önemli bizler için.Sağlıkla kalın.”