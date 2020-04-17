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Anadolu Üniversitesi’nden AÖF öğrencilerine önemli uyarı! Gelen mesajlara dikkat!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için önemli uyarılarda bulundu. WhatsApp, Telegram, Facebook ve Instagram gibi özellikle de kapalı gruplar üzerinden sınavlar hakkında yanıltıcı mesajlar paylaşıldığı açıklandı. Öğrencilerin bu mesajlara dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulunuldu. İşte üniversiteden AÖF öğrencilerine yapılan uyarılar...

21:53 -
Haberler Eğitim
Anadolu Üniversitesi’nden AÖF öğrencilerine önemli uyarı! Gelen mesajlara dikkat!

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı, sosyal medya hesabından AÖF öğrencilerini ilgilendiren önemli bir uyarıyı paylştı. Rektör Çomaklı, WhatsApp, Telegram, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan özellikle kapaı gruplar üzerinden sınavlara dair yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığı mesajların geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Çomaklı, öğrencilerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu. İşte Rektör Çomaklı’nın yaptığı paylaşım…

REKTÖR ÇOMAKLI’DAN ÖNEMLİ UYARI

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Çomaklı sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Değerli öğrencilerimiz, Whatsup Telegram gibi iletişim platformlarındaki gruplardan öğrenciler ihbarlar yapmaktalar,lütfen sizler bu tür gruplarda yapılan organize sınav hilelerine kapılmayın,sizin geleceğiniz 25 puandan daha önemli bizler için.Sağlıkla kalın.”

Kaynak: Anadolu Üniversitesi

Kaynak: Anadolu Üniversitesi

Kaynak: Anadolu Üniversitesi

 

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Son güncelleme: 21:57 17.04.2020
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