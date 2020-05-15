Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Anadolu Üniversitesi’nden online sınav duyurusu! AÖF final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için online sınav duyurusu yayınladı. AÖF final sınavlarının hem tarihi hem de online olacağı açıklandı. İşte AÖF final sınavlarına dair merak edilenler...

22:58 -
Haberler Eğitim
Anadolu Üniversitesi’nden online sınav duyurusu! AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF 2019-2020 bahar dönemi final sınavlarına dair detaylar belli oldu. Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz’da gerçekleşecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI ONLINE MI OLACAK?

AÖF final sınavlarının tarihinin yanında sınav yöntemi de açıklandı. AÖF dönem sonu sınavları online olarak internetten gerçekleşecek.

SINAV TÜM GÜN AÇIK OLACAK

Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.

Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.

açıköğretim Anadolu Üniversitesi AÖF internet sınav sosyal medya uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more