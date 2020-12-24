Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 62 kişilik öğretim üyesi alım şartları şu şekilde;

1 – Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan “ Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları” hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

2 – Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamasını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 6 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3 – Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

4 – Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 1 adet fiziksel dosya ile birlikte dosyadaki tüm bilgilere yer verilmek şartıyla 4 takım da CD veya taşınabilir belleğe ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

6 – Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.

7 – Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

33 kişinin alınacağı öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanının başvuru şartları ise şu şekilde;

İSTENİLEN BELGELER;

– Başvurulan unvan, birim, bölüm, program ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu dilekçe ve (https://aybu.edu.tr/pdb/content_detail257-542-duyurular.html?src=0) adresinde yer alan Öğretim Elemanı başvuru formu,

– Özgeçmiş.

– ALES sonuç belgesi.(Sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.)

– Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı)

– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.(Onaylı / e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

– Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.

– Diploma veya Geçici mezuniyet Belgeleri (Lisans ve Tezli Yüksek Lisans) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet dışında diploma/geçici mezuniyet belgelerinin mutlaka Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü olması gerekmektedir. (Yabancı Öğretim Kurumlarından alınan diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

– Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.( Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı / mühürlü)

– Öğrencilik Belgesi onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı. ( Lisansüstü öğrenci şartı aranan ilanlarda getirilecektir.)

– Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce kamu kurumunda çalışmış ve ayrılmış olanlar Onaylı Hizmet Belgesi , özel sektörde çalışmış veya çalışıyor olanlar ise Onaylı veya e-Devlet çıktısı hizmet belgesi getireceklerdir.

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL İLANI