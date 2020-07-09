AÖF 3 ders sınavı kalktı mı? AÖF’ten yaz okulu açıklaması…

Açıköğretim fakültesi öğrencileri büyük bir heyecanla final sınavı sonuçlarını bkeliyor ve bunun yanında AÖF yaz okulu ve AÖF 3 ders sınavı da gündemde önemli bir yer oluşturuyor.

3 DERS SINAVI KALKTI YAZ OKULU AÇILACAK

“Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.” denildi.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF internet tabanlı final sınavı sonuçlarının sınavların tamamlanmasından kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor. Final sınavlarında son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken sonuçların bir haftalık süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.