AÖF bahar dönemi sınavları 20 günlük süreçte yapılacak! İşte AÖF sınav tarihleri!

Anadolu Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından AÖF bahar dönemi sınavlarıyla ilgili özel bir video paylaşıldı. AÖF sınavlarına hazırlanan öğrenciler sınav tarihlerini merak ederken, sınavın online olarak nasıl yapılacağını da araştırmaya başladı. 2020 AÖF bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında açık olacak online sistem üzerinden yapılabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN VİDEOLU SINAV BİLGİLENDİRMESİ

Anadolu Üniversitesi, AÖF bahar dönemi sınavlarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bilgilendirme videosu paylaştı. İşte o video;

AÖF SINAVLARI İNTERNETTEN DÜZENLENECEK

Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. AÖF sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim – öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır. Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir” denildi.

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