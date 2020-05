AÖF bahar dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF sınav sonuç tarihi belli mi?

Binlerce AÖF öğrencisi 2020 bahar dönemi vize sınavlarını online olarak tamamladı. 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve 20 gün süren AÖF bahar dönemi ara sınavları ardından sonuçlar beklenmeye başladı. AÖF öğrencileri ilk kez düzenlenen bu sistem ile sonuçları daha büyük bir heyecanla beklemeye başladı. Peki AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sınavları hakkındaki bilgiler…

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor. AÖF vize sonuçlarının mayıs ayı ortasına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖF’DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.