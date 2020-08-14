AÖF başvuru, kayıt yenileme ve ders ekle sil tarihleri belli oldu! Açıköğretim 2020 2021 takvimi

Binlerce öğrencininin kayıt olacağı ve kayıt yenileyeceği Açıköğretim Fakültesi (AÖf) için tarihler netleşti. Anadolu Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihlerini duyurdu. İşte AÖF 2020-2021 takvimi…

AÖF 2020-2021 ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

* YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilr.

** Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00’da başlayacak, son günü saat 17:00’de sona erecektir.

*** Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

NASIL ÖĞRENCİ OLABİLİRİM?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Aşağıda bizim öğrencimiz olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları yer almaktadır.

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.