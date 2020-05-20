AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF online dönem sonu sınav tarihleri…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020 Bahar Dönemi final sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. AÖF final sınavlarının pandemi nedeniyle online olarak yapılacağı açıklandı. AÖF dönem sonu sınavlarının hangi tarihler arasında yapılacağını sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 2020 AÖF final sınavı tarihleri…

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran 00.01 ve 8 Temmuz 23.59 saatleri arası erişime açık olacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir. Buna göre:

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 (GEÇTİ)

77 – 83 AB 3,70 (GEÇTİ)

71 – 76 BA 3,30 (GEÇTİ)

66 – 70 BB 3,00 (GEÇTİ)

61 – 65 BC 2,70 (GEÇTİ)

56 – 60 CB 2,30 (GEÇTİ)

50 – 55 CC 2,00 (GEÇTİ)

46 – 49 CD 1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)

40 – 45 DC 1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)

33 – 39 DD 1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)

0 – 32 FF 0,00 (KALDI)

AÖF'de öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir. Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz. Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan, Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz. Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı/ Koşullu Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0'ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

Sınıf Geçme Sistemi: Kredili sistemde sınıf geçme yerine üst dönemden ders alma tabiri kullanılır. Genel not ortalamanız 2.00 ve üzeri ise üst dönemden ders alabilirsiniz. 2.0'ın altında ise üst dönemden ders alamazsınız.

DD, DC, CD gelen derslerinizden koşullu olarak ortalama ile geçebiliyorsunuz. Bu ortalama ile geçmenin koşulu ise Bahar Dönemi (2.dönem) sonunda Genel Not Ortalamanızı (GNO) 2.0 veya daha üzeri getirmenizdir. Eğer Genel Not Ortalaması'nı 2.0’dan düşük getirirseniz koşullu geçtiğiniz derslerden de kalırsınız. FF gelen derslerden direkt kalıyorsunuz. FF ile kaldığınız dersleri bir sonraki yıl aynı dönemde tekrar görürsünüz. Yani bahar döneminde kaldığınız bir dersi seneye bahar döneminde alabilirsiniz.

Sizden dönem olarak 2.0 gibi bir ortalama beklenir. Eğer Güz Dönemi sonunda Genel Ortalamanızı 2.0 veya üzerinde sağlayamamışsanız size bir Uyarı verilecektir. Bu uyarıdan sonraki dönemde ise Genel Not Ortalaması'nı en az 2.0’a çıkarmanız istenecektir. Eğer bunu da yerine getiremezseniz taklip eden dönemde geçmiş 2 dönemdeki CC altı dersleri yeniden almanız ve 2.0 ortalamasını geçmeniz istenecektir.