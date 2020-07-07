AÖF final sınavlarında son gün geliyor! AÖF final sonuçları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları için son gün yaklaşıyor. AÖF online sınavları 8 Temmuz tarihine kadar sürecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online final sonuçlarının sınavların son gününün ardından kısa sürede açıklanması bekleniyor. Final sınavlarında son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken sonuçların 10 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti