AÖF final sınavlarında son gün geliyor! AÖF final sonuçları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları için son gün yaklaşıyor. AÖF online sınavları 8 Temmuz tarihine kadar sürecek.
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF online final sonuçlarının sınavların son gününün ardından kısa sürede açıklanması bekleniyor. Final sınavlarında son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken sonuçların 10 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti