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AÖF final sınavlarında son gün geliyor! AÖF final sonuçları ne zaman?

Geçtiğimiz günlerde AÖF final sınavı tarihleri geldi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri internet üzerinden sınavlarını gerçekleştirmeye başladı. AÖF final sınavlarının bitmesi için kısa süre kaldı ve öğrenciler sınavların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. AÖF final sınavı sonuçları ne zaman?

12:03 -
Haberler Eğitim
AÖF final sınavlarında son gün geliyor! AÖF final sonuçları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları için son gün yaklaşıyor. AÖF online sınavları 8 Temmuz tarihine kadar sürecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF online final sonuçlarının sınavların son gününün ardından kısa sürede açıklanması bekleniyor. Final sınavlarında son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken sonuçların 10 Temmuz tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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