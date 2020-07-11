AÖF final sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı…

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan yüzbinlerce öğrenci, final sınavlarını online olarak yapmıştı. Test usulü yapılan ve 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü AÖF sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. İşte AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulaam ekranı

AÖF SINAV SONUÇLAR IAÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi, online olarak yapılan bütünleme sınav sonuçlarını resmi sitesinden etti. AÖF öğrencileri, , https://www.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını kontrol edebilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, AÖF yaz okuluyla ilgili şu ifadeler kullanıldı;

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri,

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.