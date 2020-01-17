AÖF geçmiş dönem soru ve cevapları! 2020 AÖF eKampüs sistemi giriş ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından güz dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak. Sınavlara katılacak olan öğrenciler hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da geçmiş dönemlerin soru ve cevaplarına da göz atıyorlar. AÖF’ün geçmiş dönem sınav sorularını ve cevap anahtarlarını e-Kampüs sistemi üzerinden öğrenci girişi yaparak görmek mümkün. İşte AÖF geçmiş dönem soru ve cevaplarının yer aldığı eKampüs sistemine giriş ekranı.

AÖF GEÇMİŞ DÖNEM SORU VE CEVAPLARI E-KAMPÜS GİRİŞ EKRANI

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

GEÇERSİZ BELGELER

Öğrenci Kimlik Kartı, Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgesi, Baro Kartı