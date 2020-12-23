AÖF güz dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüzbinlerce kayıtlı öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri güz dönemi sınavları 21 Aralık günü tamamlanmıştı.

Geçtiğimiz dönem yapılan sınavların sonuçları, sınav tarihinin bittiği haftada erişime açılmıştı.

Açıköğretim fakültesinden yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

“Değerli öğrencilerimiz, Güz Dönemi Ara Sınavları ve sınavlara ilişkin süreçler devam etmekte olup sınav sonuçları tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra ilan edilecektir. Sınavlarınızda başarılar dileriz.”

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan,

İkinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarıyıllardan ders alamaz.

Üçüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarıyıldan,

Dördüncü yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarıyıldan ders alamaz.