Son dakika: AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları online yapılacak!

Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. AÖF sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/aof-iktisat-ve-isletme-fakultelerinin-bahar-donemi-ara-sinavlari-online-yapilacak-5713330","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/aof-iktisat-ve-isletme-fakultelerinin-bahar-donemi-ara-sinavlari-online-yapilacak-5713330","pageType":"yazi","pageIdentifier":5713330,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Eu011fitim","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika: Au00d6F u0130ktisat ve u0130u015fletme faku00fcltelerinin bahar du00f6nemi ara su0131navlaru0131 online yapu0131lacak!"});aip('newsArticle', {"identifier":5713330,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/egitim/aof-iktisat-ve-isletme-fakultelerinin-bahar-donemi-ara-sinavlari-online-yapilacak-5713330/","headline":"Son dakika: Au00d6F u0130ktisat ve u0130u015fletme faku00fcltelerinin bahar du00f6nemi ara su0131navlaru0131 online yapu0131lacak!","articleBody":"","articleSection":"Eu011fitim","keywords":"["a\\u00e7\\u0131k\\u00f6\\u011fretim","Anadolu \\u00dcniversitesi","A\\u00d6F","internet","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Utku Can Yalu00e7u0131n","dateCreated":"2020-03-30 14:46:43","datePublished":"2020-03-30 14:46:43","dateModified":"2020-03-30 15:16:52","info":"{"seo_news":"false"}"});