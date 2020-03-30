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Son dakika: AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları online yapılacak!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet üzerinden yapılacak.

14:46 -
Haberler Eğitim
Son dakika: AÖF İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları online yapılacak!

Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. AÖF sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu.

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Son güncelleme: 15:16 30.03.2020
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