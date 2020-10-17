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AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemi tarihleri uzatıldı. Üniversiteden yapılan son açıklamaya göre kayıt yenileme için son gün tarihi 23 Ekim.

Güncellenme: 12:35, 17/10/2020
Haberler Eğitim
AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

AÖF tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

“Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.”

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI

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