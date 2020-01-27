AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı? ANASİS AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. “Kayıt Yenileme Haftası” 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak. Ders seçimi günleri için aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;

• 8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 27-28 Ocak 2020 Pazartesi‒Salı

• 6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 29 Ocak 2020 Çarşamba

• 4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 30 Ocak 2020 Perşembe

• 2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2020 Cuma

• Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 27 Ocak 2020 Pazartesi; 8. Yarıyıl ve üstü öğrencileri 28 Ocak 2020 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

ANASİS KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

(ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki I. öğretim önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Kayıt Yenileme uygulamasında dikkat edilmesi gereken işlemler ve sayfalar:

“Öğrenci İşlemleri” menüsünden “Kayıt İşlemleri” seçilerek periyot seçim ekranından “Periyot”, eğer birden fazla birime kayıtlı ise “Birim” seçim panelinden birim seçilmesi gerekmektedir.

“Açılan Dersler”, “Seçilen Dersler”, “Başarısız Dersler” ve “Ders Programı” butonlarıyla listelenecek 4 sayfa vardır.

“Açılan Dersler” yarıyıl bazında gösterilmektedir.

“Birim Değiştir” satırında, satır üzerinde herhangi bir yere tıklanarak diğer birimler listelenecek ve seçilen birimin derslerine de bu şekilde ulaşılabilecektir.

Kayıt Yenileme Haftası (28 Ocak- 01 Şubat 2019)

Öğrenci; şifresiyle ANASİS'e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir.