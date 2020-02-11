AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri…

AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri yaklaştı. Yeni dönemin başlamasına kısa bir zaman kala AÖF kayıt yenilemeleri nasıl yapılır merak ediliyor. İşte AÖF kayıt yenileme tarihlerine dair detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan AÖF kayıt yenileme adımları şu şekilde;

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:

• Derslerini seç

• Ücretini Öde

• Otamasyondan Kaydını Kontrol Et

• Ders Kitapların ekampüs’te

ANASİ SİSTEMİ

Öğrencilerin, ilgili dönemde aldıkları derslerin notlarını, derse devam durumlarını, ders programlarını vb. görüntülemek amacıyla giriş yaptıkları sistemdir. Öğretim elemanları da aynı sistemi kullanarak ilgili dönemde verdikleri dersleri görebilir, not ve yoklama girişi vb. işlemleri yapabilirler.

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