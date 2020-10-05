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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemi bugün başladı. Açıköğretim Fakültesi, üniversiteye gitme fırsatı olmayan veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlıyor. AÖF kayıt yenileme işlemi ise 16 Ekim Cuma günü sona erecek.

09:46 -
Haberler Eğitim
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemi sırasında uygulanması gereken adımların sıralaması çok önemli. Öğrenciler ilk önce ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.
2. Ücretini öde.
3. Otomasyondan kaydını kontrol et.
4. Ders kitapların e-Kampüs’te.

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Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Son güncelleme: 09:47 05.10.2020
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