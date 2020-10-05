AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemi sırasında uygulanması gereken adımların sıralaması çok önemli. Öğrenciler ilk önce ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.

2. Ücretini öde.

3. Otomasyondan kaydını kontrol et.

4. Ders kitapların e-Kampüs’te.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.