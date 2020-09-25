AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖF kayıt yenilemelerini gerçekleştirmek için bekleyişte olan öğrenciler için resmi açıklama geldi ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre AÖF kayıt yenilemeleri 5 Ekim’de başlayacak…

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.