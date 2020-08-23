AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? Anadolu Üniversitesi 2020 2021 kayıt yenileme tarihleri

Binlerce öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Fakültesi için kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi’nin 2020-2021 öğretim yılı takvimine göre güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim tarihinde başlayacak ve 15 Ekim 2020’de sona erecek. AÖF kayıt yenileme ile ilgili detayların ilerleyen günlerde Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden duyurulması bekleniyor. İşte AÖF kayıt yenileme takvimi…

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacak ve 15 Ekim Perşembe günü sona erecek. Mazeretli kayıt tarihi ise 16 Ekim olarak duyuruldu.

Anadolu Üniversitesi’nde yer alan bilgilere göre, YKS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş ve Sağlık Lisans Tamamlama İnternet Başvuru ve Kayıt tarihleri, YÖK ve YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihe bağlı olarak değişebilir.

-Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 09:00’da başlayacak, son günü saat 17:00’de sona erecektir.

-Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıranlar ders ekleyebilir.

NASIL ÖĞRENCİ OLABİLİRİM?

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına kayıt olmanın pek çok yolu bulunmaktadır.

Aşağıda bizim öğrencimiz olabilmeniz için kayıt türleri ve koşulları yer almaktadır.

+ En az lise veya dengi okul mezunu olacak/olan adaylar için Yeni Kayıt

+ Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olacak/olan adaylar için Dikey Geçiş

+ Örgün öğretimde öğrenci olup açıköğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için Yatay Geçiş

+ Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler* için İkinci Üniversite

*Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.