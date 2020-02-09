AÖF kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için az bir zaman kaldı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde kayıt yenilemek isteyen öğrenciler ders ekle/sil işlemlerine 17 Şubat tarihinde başlayabilecek. AÖF kayıt yenileme 28 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. İşte AÖF kayıt yenileme takvimi ve işlemleri…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF kayıt yenileme işlemleri Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS) üzerinden yapılacak. Ders seçimi günleri için aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz.

İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi/ 28 Şubat 2020 Cuma

Mazeretli Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma

Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS)

Öğrencilerin, ilgili dönemde aldıkları derslerin notlarını, derse devam durumlarını, ders programlarını vb. görüntülemek amacıyla giriş yaptıkları sistemdir. Öğretim elemanları da aynı sistemi kullanarak ilgili dönemde verdikleri dersleri görebilir, not ve yoklama girişi vb. işlemleri yapabilirler.

ANASİS SİSTEMİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DERS SEÇİMİ VE TARİHLERİ

Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden ilgili kayıt yenileme tarihleri arasında yapılacaktır.

▪ Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.

▪ Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

▪ Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

▪ Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

▪ Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme yapmadığınız sürece ders seçimi (ekle/sil) yapabilirsiniz. Yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir.

▪ Ders seçimi (ekle/sil) sonunda alınan derslerin toplam kredisine göre ödeme bilgileri oluştuğundan, ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

▪ Ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapıldığından, mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

▪ Lisans programlarında 1 inci yarıyıldan ders alan öğrenci 5 inci ve 7 nci yarıyıllardan; 2 nci yarıyıldan ders alan öğrenci 6 ncı ve 8 inci yarıyıllardan; 3 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci 7 nci yarıyıldan; 4 üncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise 8 inci yarıyıldan ders alamaz. 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Türk Dili I-II ve Yabancı Dil I-II dersleri için bu madde uygulanmaz.

▪ 2019-2020 öğretim yılında Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler Güz Dönemi kayıt yenileme tarihlerinin son iki gününde ders seçebilir.

▪ 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimi yapmaları gerekir.

DİKKAT!

Kayıt yenileme tutarı ödendikten sonra ders seçimi (ekle/sil) yapılması mümkün değildir.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan AÖF kayıt yenileme adımları şu şekilde;

Kayıt yenileme sürece 4 aşamadan oluşmaktadır:

• Derslerini seç

• Ücretini Öde

• Otamasyondan Kaydını Kontrol Et

• Ders Kitapların ekampüs'te

AÖF BÜROLARI SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

AÖF Bürosu hafta içi mesaiye sabah 08:30’da başlamaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. AÖF büroları hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri açık değildir.

AÖF Büroları ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar boyunca, Arefe gününde ve ayrıca 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 1 Ocak ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

AÖF Çağrı Merkezi telefon numarası: 444 10 26

Açıköğretim Etkileşim Merkezi Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0 850 200 46 10