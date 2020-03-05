AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2020 AÖF bahar dönemi kayıtları nasıl yapılır?

AÖF sayesinde üniversite eğitimini dışarıdan tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt yenileme işlemi tarihlerini merak ediyor. AÖF için Anadolu Üniversitesi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Şubat günü sona erecek olan kayıtlar uzatılmıştı.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri 6 Mart saat 23:59'da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.