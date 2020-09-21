AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF kayıtları için son tarih olarak ise 15 Ekim olacak belirlendi.

Öğrenciler ilk önce ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1– Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs’te.