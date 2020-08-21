AÖF kayıt yenileme tarihleri… AÖF 2021 kayıt yenilemeleri başladı mı?

AÖF kayıt yenilemelerini gerçekleştirmek için bekleyişte olan öğrenciler için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. AÖF'de eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrenciler için kayıt yenileme tarihleri büyük önem taşıyor.

AÖF KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?

2021 AÖF kayıt yenileme tarihini bekleyen Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme açık öğretim öğrencileri için henüz bir tarh belirtilmedi. Önceki eğitim döneminde kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim’de başlamıştı.

AÖF KAYIT ADIMLARI

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.