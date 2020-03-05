AÖF kayıt yenilemede son gün! Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri

Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri yarın (6 Mart) sona eriyor. Ders ekle-sil işlemlerini sürdüren öğrencilerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılıyor? İşte AÖF kayıt yenileme hakkındaki tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEMEDE SON GÜN!

Anadolu Üniversitesi, ilk olarak kayıt yenileme işlemleri için son günü 28 Şubat 2020 olarak belirlemiş ardından bu tarihi uzatarak kayıtların 6 Mart’ta sona ereceğini duyurmuştu.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 17-6 Mart 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI