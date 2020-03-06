AÖF kayıt yenilemelerinde son şans! 2020 AÖF bahar dönemi kayıtları nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz günlerde uzatılan kayıt yenileme tarihlerinde son gün geldi. Binlerce AÖF öğrencisi Bahar Dönemi için kayıt yenileme işlemlerini kayıt ücreti yatırarak ve ders ekle-sil işlemi yaparak tamamlamaya çalışıyor. İşte 2020 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri…

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri 6 Mart saat 23:59’da sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM’lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.