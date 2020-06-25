AÖF online sınavları ne zaman bitecek? AÖF final sınavı giriş ekranı…

AÖF final sınavı dönemi başladı sınavlar erişime açıldı. AÖF finalleri online olarak gerçekleşecek ve dün yapılan duyuruyla AÖF online final sınavları başladı. Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenecek olan 2020-AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman bitecek? İşte AÖF online sınavlarına dair detaylar…

AÖF ONLİNE SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?

AÖF online final sınavlarına giriş yapabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ LİNKİ

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Bahar Dönemi dönem sonu sınavları 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) erişime açık olacaktır.