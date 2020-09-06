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AÖF online yaz okulu sınavlarına giriş nasıl yapılır?

AÖF’te kaydı bulunan binlerce öğrenci yaz okulu sınavlarına bu kez evlerinden giriş yapıyor. Corona virüsü sebebiyle online olarak gerçekleştirilen AÖF yaz okulu sınavı 5 gün boyunca erişime açık olacak.

09:02 -
Haberler Eğitim
AÖF online yaz okulu sınavlarına giriş nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online olarak gerçekleştiriliyor. Benzer sistem geçtiğimiz dönemde başta AUZEF olmak üzere diğer uzaktan ve açıköğretim fakülteleri tarafından da uygulanmıştı. Yaz okuluna katılacaklar için sınav süreci 5 Eylül itibariyle başladı.

AÖF ONLİNE SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?

AÖF online final sınavlarına giriş yapabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ LİNKİ

FOTO: SHUTTERSTOCK


YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; Sınavlarınızda her bir ders 30 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 40 dakika olacaktır. Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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