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AÖF online yaz okulu sınavlarına nasıl girilir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları online olarak gerçekleşecek. Online sınavları için ilan edilen tarihler geldi. İşte AÖF online yaz okulu sınavlarına nasıl erişileceğine dair ayrıntılar...

08:42 -
Haberler Eğitim
AÖF online yaz okulu sınavlarına nasıl girilir?

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online olarak 5-9 Eylül tarihlerinde yapılacak.

AÖF ONLİNE SINAVLARINA NASIL GİRİLİR?

AÖF online final sınavlarına giriş yapabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ LİNKİ

FOTO: DEPOPHOTOS/ 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren erişilebilecek çevrim içi sınav sistemi, 9 Eylül Çarşamba saat 23.59’a (TSİ) kadar açık tutulacak.

ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır. Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 – 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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